"Обещали доходность свыше 150% в месяц": финансовую пирамиду раскрыли в Алматы

В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth. От ее деятельности пострадали больше 180 человек, которые лишились 230 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, вкладчикам предлагали высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов. Организаторы представлялись инвестиционной компанией и обещали доходность от 5% до 10% в сутки - это более 150% в месяц и свыше 1800% в год.

Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки - 10% от вложений каждого нового вкладчика.

"Прием денежных средств от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дропперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия.

В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге", - сообщили в АФМ.

Отмечается, что предполагаемый организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Павлодаре вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим финансовую пирамиду. Больше 58 млн тенге вложили казахстанцы в якобы развитие рекламных приложений.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства по финмониторингу по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Matic Basket, в которую казахстанцы вложили десятки миллионов тенге.

Добавим, что в Казахстане существует официальный список подозрительных организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Гражданам, которые планируют заниматься инвестициями, следует ознакомиться с ним, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.