Костанаец не ездил за рулем авто, но получил штраф за превышение скорости

В Костанае получивший штраф за превышение скорости мужчина не управлял автомобилем, поэтому предписание отменили за отсутствием состава правонарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об оспаривании предписания о наложении штрафа по ч.1 ст.592 КоАП рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

В предписании указано, что в Костанае истец, управляя автомобилем Nissan Elgrand, превысил установленную скорость движения на участке автодороги.

Не согласившись с данным предписанием, защитник в интересах мужчины подал в суд жалобу, в которой просил предписание отменить.

В ходе судебного заседания костанаец и его защитник поддержали поданную жалобу. Защитник также обратил внимание суда на то, что мужчина не управлял данным автомобилем в момент нарушения.

Постановлением суда жалоба была удовлетворена, предписание об уплате штрафа отменили. Производство по делу прекратили за отсутствием состава административного правонарушения.

"В момент фиксации нарушения транспортное средство находилось не в распоряжении истца, им управлял другой водитель, что подтверждено сообщением собственника. Кроме того, представители уполномоченного органа заявили о некорректности предписания в связи со сбоем в системе GPS, что исключает возможность его использования в качестве доказательства", - отметили в суде.

Ранее в Туркестане отменили предписание за превышение скорости, выписанное спешившему на экстренную операцию кардиохирургу. Мужчина ехал в больницу в сопровождении служебного автотранспорта полиции. Суд пришел к выводу, что он совершил административное правонарушение в состоянии крайней необходимости для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью человека.

В Костанае женщине-водителю отменили штраф за превышение скорости из-за ошибки системы "Автоураган". Автоледи предоставила видеозапись с регистратора, которая поставила под сомнение точность фиксации скорости.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.