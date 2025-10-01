jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Костанаец не ездил за рулем авто, но получил штраф за превышение скорости

      Опубликовано:

      Иллюстративное фото суда
      Суд. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

      В Костанае получивший штраф за превышение скорости мужчина не управлял автомобилем, поэтому предписание отменили за отсутствием состава правонарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об оспаривании предписания о наложении штрафа по ч.1 ст.592 КоАП рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

      В предписании указано, что в Костанае истец, управляя автомобилем Nissan Elgrand, превысил установленную скорость движения на участке автодороги.

      Не согласившись с данным предписанием, защитник в интересах мужчины подал в суд жалобу, в которой просил предписание отменить.

      В ходе судебного заседания костанаец и его защитник поддержали поданную жалобу. Защитник также обратил внимание суда на то, что мужчина не управлял данным автомобилем в момент нарушения.

      Постановлением суда жалоба была удовлетворена, предписание об уплате штрафа отменили. Производство по делу прекратили за отсутствием состава административного правонарушения.

      "В момент фиксации нарушения транспортное средство находилось не в распоряжении истца, им управлял другой водитель, что подтверждено сообщением собственника. Кроме того, представители уполномоченного органа заявили о некорректности предписания в связи со сбоем в системе GPS, что исключает возможность его использования в качестве доказательства", - отметили в суде.

      Ранее в Туркестане отменили предписание за превышение скорости, выписанное спешившему на экстренную операцию кардиохирургу. Мужчина ехал в больницу в сопровождении служебного автотранспорта полиции. Суд пришел к выводу, что он совершил административное правонарушение в состоянии крайней необходимости для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью человека.

      В Костанае женщине-водителю отменили штраф за превышение скорости из-за ошибки системы "Автоураган". Автоледи предоставила видеозапись с регистратора, которая поставила под сомнение точность фиксации скорости.

