"Обещал квартиры по низкой цене": астанчанин обманом завладел 49 млн тенге

В Астане злоумышленник обманул восемь человек на 49 млн тенге, обещая помощь с приобретением земельных участков и недвижимости по низкой цене, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщили на сайте прокуратуры Астаны, один из потерпевших передал подсудимому 7 млн тенге за покупку земельного участка по заниженной стоимости и трудоустройство в нацкомпанию. Мужчина обещанного не выполнил.

"Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого, причинившего ущерб восьми потерпевшим на сумму свыше 49 млн тенге. Получив от потерпевших крупные денежные средства, он тратил их на свои нужды", - пояснили в прокуратуре.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Материальный ущерб взыскан.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура столицы обращает внимание, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Жамбылской области суд лишил женщину свободы за неоднократное мошенничество в крупном размере. Однако отбывание наказания отсрочили на три года.

А в Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных при оформлении льготных кредитов в "Банк ЦентрКредит".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.