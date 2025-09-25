Сотрудника КНБ задержали в Атырау
В Атырау задержали сотрудника ДКНБ. В Комитете национальной безопасности подтвердили, что в отношении него возбуждено уголовное дело, передает "Ак Жайык".
По данным издания, 14 сентября в пригородном селе Еркинкала сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью задержали 32-летнего оперуполномоченного ДКНБ по Атырауской области.
Сообщается, что он был остановлен неподалеку от набережной реки Урал. Уголовное дело зарегистрировали по ч.4 ст.296 УК РК "Хранение наркотических средств в крупном размере".
"Ведется досудебное расследование", - прокомментировали задержание в пресс-службе Комитета национальной безопасности, отказавшись от дополнительных подробностей.
В Департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что предоставление информации о задержании ограничено положениями статьи 201 УПК РК и возможно только с согласия прокуратуры.
Прокуратура Атырауской области перенаправила запрос издания в ДКНБ.
В начале сентября в КНБ прокомментировали размещенную в Сети информацию о задержании ряда высокопоставленных сотрудников ведомства. Тогда же министр культуры и информации Аида Балаева призвала не распространять ложную информацию.
А бывшего главного транспортного прокурора Казахстана Максата Дуйсенова задержали в Германии. Он был объявлен в международный розыск.
30 августа стало известно, что Департамент собственной безопасности МВД задержал бывшего заместителя начальника ДП Жамбылской области. Его подозревают в совершении противоправного деяния, какого именно - не уточнялось. Экс-полицейского поместили в ИВС.
