Кызылординка заплатит крупный штраф за разбитые ночью светильники
Опубликовано:
В Кызылорде женщина повредила чужое имущество в ночное время. Она разбила два светильника, за которые заплатит штраф почти в 140 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Кызылорды.
"Гражданка в ночное время, около 01:04, умышленно повредила чужое имущество, разбив два ночных светильника, установленных перед цветочным магазином", - установил суд.
Женщину признали виновной по ч.1 ст.147-1 КоАП. Постановлением суда на нее наложен административный штраф в размере 137 620 тенге.
Ранее в Шымкенте на видео сняли, как женщина начала громить "новую городскую достопримечательность" - общественный туалет, выкидывая из него вещи. Ее вовремя остановили очевидцы, которые вызвали полицию.
В конце видео, снятого камерой наблюдения, к женщине подошли двое полицейских. Позже стало известно, что горожанке назначили штраф почти в 80 тыс. тенге за мелкое хулиганство.
Жителя Астаны привлекли к административной ответственности после того, как он разгромил урны на одной из центральных улиц. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он повредил городское имущество.
