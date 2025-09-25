Арест активов на 10 млн долларов: о ликвидации фипирамиды "Амир Капитал" заявили в АФМ

В АФМ заявили о пресечении деятельности финпирамиды "Амир Капитал", позиционировавшей себя как международный инвестиционный фонд, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Как сообщает агентство, компания "Амир Капитал" позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и несколько лет активно привлекала деньги граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.

Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через специальный кошелек.

"Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам", - заявили в агентстве.

По данным следователей, в результате в пирамиду были вовлечены более 40 участников.

"В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области.

Одну из подозреваемых поместили под стражу на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Что такое финансовая пирамида

Напомним, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Признаки финпирамиды

Распознать финансовую пирамиду можно самостоятельно, для этого достаточно обратить внимание на следующие признаки:

обещания высокой прибыли без рисков и усилий;

обязательное привлечение новых клиентов;

активная реклама в интернете;

компания не имеет регистрации в Казахстане или зарегистрирована недавно;

отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон;

вклады принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков.

Добавим, что в Казахстане существует официальный список подозрительных организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Гражданам, которые планируют заниматься инвестициями, следует ознакомиться с ним, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

Напомним, ранее в Актобе вынесли приговор создателям финансовой пирамиды World Business Consulting. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге и по решению суда он был полностью возмещен.

Мы также рассказывали, что пенсионеры из Астаны вложили 286 млн тенге в финпирамиду. По данным АФМ, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи БАДов привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

