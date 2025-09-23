17 600 долларов лишились иностранцы после поездки на поезде через Казахстан

В поезде у двух граждан Узбекистана обнаружили незадекларированную валюту. Им назначили крупные штрафы и конфисковали часть долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДГД по Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники таможенного поста "Бейнеу" Департамента государственных доходов по Мангистауской области по фактам незадекларированного провоза через таможенную границу иностранной валюты составили административные материалы.

Деньги обнаружили во время пограничного контроля пассажирского поезда сообщением Волгоград - Ташкент.

"Гражданин Республики Узбекистан 1967 года рождения, не уведомив об имеющейся у него иностранной валюте, которую необходимо задекларировать, осуществил перемещение через таможенную границу 20 тыс. долларов США", - пояснили в ДГД по региону.

По данному факту Бейнеуский районный суд Мангистауской области постановил признать иностранца виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст.551 КоАП.

Теперь мужчина должен выплатить административный штраф в размере 1 343 350 тенге в доход государства. Также в доход государства у него конфисковали 10 тыс. долларов США.

При этом оставшиеся 10 тыс. долларов вернут владельцу после вступления постановления в законную силу.

Похожая ситуация произошла с гражданкой Республики Узбекистан 1970 года рождения. Она переместила через таможенную границу 17 600 долларов США, не уведомив об имеющейся у нее иностранной валюте, требующей декларирования.

Бейнеуский районный суд Мангистауской области также признал ее виновной по ч.3 ст.551 КоАП. Женщине назначили административный штраф в размере 1 020 946 тенге в доход государства, а кроме того, у нее конфисковали 7 600 долларов США.

Суд постановил возвратить иностранке 10 тыс. долларов США после вступления постановления в законную силу.

Ранее стало известно, что валюту на сумму свыше 1,7 млрд тенге пытались перевезти через границу Казахстана в течение одного летнего месяца. Кроме того, пограничная служба КНБ задержала 4 725 нарушителей законодательства Казахстана, большую часть которых составили иностранные граждане. В августе на границе Казахстана задержали больше 4,5 тыс. нарушителей и пресекли свыше 1 тыс. фактов незаконного перемещения товаров и грузов. В частности, сообщалось о 157 фактах незаконного провоза валюты на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.