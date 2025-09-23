Павлодарец после развода перестал участвовать в жизни детей и задолжал миллионы

В Павлодарской области разыскали неплательщиков алиментов. Один из них перестал принимать участие в воспитании детей и задолжал им более 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стражи порядка на постоянной основе проводят рейды по установлению родителей, имеющих задолженность по алиментам перед своими несовершеннолетними детьми.

С начала года в результате принимаемых мер установили 101 человека, уклоняющегося от уплаты алиментов.

"К примеру, найден мужчина, который после развода перестал принимать участие в воспитании несовершеннолетних детей, задолжав более 5 млн тенге", - уточнили в ДП Павлодарской области.

В отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, принимаются меры воздействия, направленные на принудительное исполнение требований исполнительного документа о взыскании алиментов.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчина регулярно оплачивал алименты, но все равно оказался в суде по обвинению в неисполнении судебного приказа. Производство по делу в итоге прекратили - суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения. А у жителя Алматинской области забрали жилой дом площадью 100 кв. м. в счет погашения долга по алиментам на сумму 5 млн тенге. В Алматы у некоторых неплательщиков алиментов изъяли автомобили. 22 машины должников были задержаны и водворены на штрафные стоянки. Только в Алмалинском районе города сумма задолженности по алиментам превысила 1,5 млрд тенге.

