Столкнул женщину с лестницы: Амантай кажы избежал наказания по уголовному делу

Скандально известный активист Амантай-кажы избежал наказания по уголовному делу, согласно которому женщина ранее заявляла, что он столкнул ее с лестницы, передает NUR.KZ

Дело рассматривалось в Алмалинском районном суде по уголовным делам города Алматы.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда, дело прекращено в связи с тем, что стороны пришли к примирению.

"Согласно части 1 статьи 68 УК РК, в случае причинения вреда легкой или средней тяжести, если стороны примиряются, то дело может быть прекращено. Соответственно, дело рассмотрено, прекращено в связи с примирением сторон. Участник процесса признал вину, потерпевшая сторона сказала, что к подсудимому претензий не имеет, его простила", - объяснили в суде.

Напомним, в июле в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа. Публикацию прокомментировали в полиции. Сообщалось, что Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы. Спустя несколько дней после случившегося Амантай-кажы прокомментировал обвинения женщины, которая ранее заявила, что он столкнул ее с лестницы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.