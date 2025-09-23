Столкнул женщину с лестницы: Амантай кажы избежал наказания по уголовному делу
Опубликовано:
Скандально известный активист Амантай-кажы избежал наказания по уголовному делу, согласно которому женщина ранее заявляла, что он столкнул ее с лестницы, передает NUR.KZ
Дело рассматривалось в Алмалинском районном суде по уголовным делам города Алматы.
Как сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда, дело прекращено в связи с тем, что стороны пришли к примирению.
"Согласно части 1 статьи 68 УК РК, в случае причинения вреда легкой или средней тяжести, если стороны примиряются, то дело может быть прекращено. Соответственно, дело рассмотрено, прекращено в связи с примирением сторон. Участник процесса признал вину, потерпевшая сторона сказала, что к подсудимому претензий не имеет, его простила", - объяснили в суде.
Напомним, в июле в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы.
Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.
Публикацию прокомментировали в полиции. Сообщалось, что Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы.
Спустя несколько дней после случившегося Амантай-кажы прокомментировал обвинения женщины, которая ранее заявила, что он столкнул ее с лестницы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2289402-stolknul-zhenshchinu-s-lestnicy-amantay-kazhy-izbezhal-nakazaniya-po-ugolovnomu-delu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах