"Прикрывался сумкой": неподобающее поведение мужчины в автобусе сняли на видео в Алматы
Опубликовано:
В Алматы подростки сняли на видео, непристойное, по мнению их близких, поведение мужчины в автобусе. В полиции проводят проверку и устанавливают его личность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В соцсети Threads опубликовали видео, на котором мужчина в одном из городских автобусов, судя по кадрам, удовлетворял себя, прикрывшись сумкой.
В комментариях сразу задались вопросом, почему на месте не вызвали полицию. Автор пояснила, что происходящее сняли 13-летние девочки, которые сидели напротив. Показали видео и обо всем рассказали своим родным уже дома.
Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что проводится проверка.
"Личность мужчины установлена, принимаются меры к его задержанию и привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Подобное поведение в общественных местах является грубым нарушением общественного порядка, оскорбляет достоинство окружающих и недопустимо в нашем городе", - прокомментировали в ДП.
В правоохранительных органах напомнили о необходимости незамедлительно сообщать о таких инцидентах по телефону "102".
Напомним, ранее жительница Алматы заявила о том, что к ее дочери и еще одной девушке приставал мужчина в автобусе. Кроме того, пассажир непристойно себя вел.
Кроме того, пассажирка авиарейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах несовершеннолетней девочки, которая летела одна без сопровождения взрослых.
