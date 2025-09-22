"Прикрывался сумкой": неподобающее поведение мужчины в автобусе сняли на видео в Алматы

В Алматы подростки сняли на видео, непристойное, по мнению их близких, поведение мужчины в автобусе. В полиции проводят проверку и устанавливают его личность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В соцсети Threads опубликовали видео, на котором мужчина в одном из городских автобусов, судя по кадрам, удовлетворял себя, прикрывшись сумкой.

В комментариях сразу задались вопросом, почему на месте не вызвали полицию. Автор пояснила, что происходящее сняли 13-летние девочки, которые сидели напротив. Показали видео и обо всем рассказали своим родным уже дома.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что проводится проверка.

"Личность мужчины установлена, принимаются меры к его задержанию и привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Подобное поведение в общественных местах является грубым нарушением общественного порядка, оскорбляет достоинство окружающих и недопустимо в нашем городе", - прокомментировали в ДП.

В правоохранительных органах напомнили о необходимости незамедлительно сообщать о таких инцидентах по телефону "102".

Напомним, ранее жительница Алматы заявила о том, что к ее дочери и еще одной девушке приставал мужчина в автобусе. Кроме того, пассажир непристойно себя вел. Кроме того, пассажирка авиарейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах несовершеннолетней девочки, которая летела одна без сопровождения взрослых.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.