Поступила информация о девушке: спецназ задержал пару в Усть-Каменогорске (видео)
Опубликовано:
В Восточно-Казахстанской области задержали пару, которую подозревают в наркосбыте. У них изъяли более 30 свертков синтетического наркотика, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Усть-Каменогорска поступила информация о девушке, которая, предположительно, раскладывала "закладки" в районе понтонного моста.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО при координации прокуратуры региона задержали 28-летнюю женщину и 26-летнего мужчину, подозреваемых в распространении психотропных веществ.
В ходе оперативных мероприятий у них изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, содержимое оказалось психотропным веществом α-PVP общим весом 29,91 гр.
"Следствием установлено, что с мая текущего года задержанные регулярно приезжали в Усть-Каменогорск для получения "кладов" с психотропными веществами. Затем они перевозили их в город Алтай и распространяли методом закладок. Все действия координировал через мессенджер неизвестный куратор", - рассказали в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.
Ранее в Карагандинской области задержали женщину, которая, заметив стражей порядка, попыталась избавиться от свертка. Ее подозревают в сбыте наркотиков. При личном обыске у нее изъяли мобильный телефон с перепиской с предполагаемым куратором.
Во дворе дома 76-летнего жителя Жамбылской области обнаружили более 96 кг наркотиков - там росли 164 куста наркосодержащих растений. Тем самым был пресечен канал поставки и сбыта наркотических средств.
В области Жетісу задержали подозреваемых в участии в семейном наркобизнесе - супругов и их взрослого сына. Была изъята крупная партия наркотиков - 19 кг марихуаны.
