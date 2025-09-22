jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Бывший сотрудник

      Поступила информация о девушке: спецназ задержал пару в Усть-Каменогорске (видео)

      Опубликовано:

      Пару задержали в Усть-Каменогорске
      Задержанные. Фото: ДП ВКО

      В Восточно-Казахстанской области задержали пару, которую подозревают в наркосбыте. У них изъяли более 30 свертков синтетического наркотика, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Усть-Каменогорска поступила информация о девушке, которая, предположительно, раскладывала "закладки" в районе понтонного моста.

      Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО при координации прокуратуры региона задержали 28-летнюю женщину и 26-летнего мужчину, подозреваемых в распространении психотропных веществ.

      В ходе оперативных мероприятий у них изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, содержимое оказалось психотропным веществом α-PVP общим весом 29,91 гр.

      "Следствием установлено, что с мая текущего года задержанные регулярно приезжали в Усть-Каменогорск для получения "кладов" с психотропными веществами. Затем они перевозили их в город Алтай и распространяли методом закладок. Все действия координировал через мессенджер неизвестный куратор", - рассказали в ведомстве.

      По данному факту начато досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

      Ранее в Карагандинской области задержали женщину, которая, заметив стражей порядка, попыталась избавиться от свертка. Ее подозревают в сбыте наркотиков. При личном обыске у нее изъяли мобильный телефон с перепиской с предполагаемым куратором.

      Во дворе дома 76-летнего жителя Жамбылской области обнаружили более 96 кг наркотиков - там росли 164 куста наркосодержащих растений. Тем самым был пресечен канал поставки и сбыта наркотических средств.

      В области Жетісу задержали подозреваемых в участии в семейном наркобизнесе - супругов и их взрослого сына. Была изъята крупная партия наркотиков - 19 кг марихуаны.

