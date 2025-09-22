jitsu gif
    Происшествия
      Контрафакт Apple на 2 млн тенге нашли силовики на одном из рынков Алматы

      Опубликовано:

      Изъятые вещдоки
      Изъятые вещдоки. Фото: instagram.com/adiletgovkz

      В Алматы пресечен крупный оборот контрафактной продукции под товарными знаками Apple и WD-40, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство юстиции РК.

      Как сообщает ведомство, в Алматы сотрудниками Министерства юстиции РК и Министерства внутренних дел РК проведены мероприятия по выявлению контрафактной продукции.

      В ходе мероприятий на территории оптово-розничного рынка "Байсат" выявлен факт реализации крупной партии товаров под товарным знаком Apple.

      "Установлено, что индивидуальный предприниматель "А" осуществлял оптовые поставки контрафактных аксессуаров для мобильных телефонов (зарядные устройства, кабели, наушники, адаптеры и др.) в различные регионы Казахстана.

      По данному факту возбуждено административное дело по статье 158 КоАП. Изъято свыше 1,5 тыс. единиц продукции на сумму около 2 млн тенге", - сообщается в публикации.

      Аналогичный факт выявлен в складском помещении, расположенном рядом с рынком "Байсат". Там обнаружен оптовый склад с продукцией с признаками контрафактного происхождения. В отношении ИП "И" также возбуждено административное дело по статье 158 КоАП. Изъято более 2 тыс. единиц фальсифицированной продукции на сумму около 3 млн тенге.

      "Следует отметить, что поддельные товары, как правило, изготавливаются из дешевых и некачественных компонентов, что может привести к возгораниям, уничтожению имущества, а также содержать токсичные химикаты, вызывающие раздражение кожи или аллергию", - подчеркивают в Минюсте.

      Напомним, ранее в мае контрафакт Xiaomi на 5 млн тенге нашли на одном из рынков Алматы - на основании заявления представителя компании Xiaomi Inc. на одном из крупных торговых рынков Алматы органами юстиции успешно проведены внеплановые проверки и выявлены факты незаконного использования таких товарных знаков как Xiaomi, Redmi и mi.

      До этого в конце апреля мы писали, что в суде Тараза предпринимательницу оштрафовали за продажу товаров с лейблом Apple. Факт правонарушения доказан протоколом конфискации товаров, заявлением владельца товарного знака и актом о назначении проверки.

