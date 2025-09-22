"КТЖ-Грузовые перевозки" оштрафовали на 1,4 млрд тенге из-за аффилированных компаний
В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" было оштрафовано более чем на 1,4 млрд тенге, передает NUR.KZ.
По данным агентства, завершено расследование в отношении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции. Сообщается, что основанием для его проведения стали обращения экспедиторов Казахстана и Кыргызстана, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.
"В ходе расследования установлено, что ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям - АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис", создавая тем самым препятствия для деятельности частных экспедиторских организаций.
Указанные действия квалифицированы как злоупотребление монопольным положением со стороны ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", - заявили в агентстве.
В итоге, еще в августе на компанию был наложен штраф на сумму 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета. После этого, уже в сентябре, суд Астаны оставил решение первой инстанции без изменений.
Ранее мы писали, что в ходе внутренних проверок нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", на более чем 56 млн тенге.
До этого мы писали о другом внутреннем деле в КТЖ. Антикор сообщил, что в дочерней организации КТЖ - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" бывший директор его филиала - "Центра топливных ресурсов" (ЦТР) - получил от и. о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.
