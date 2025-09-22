Комментарий в Facebook о выборах акима довел жителя ЗКО до суда
Комментатора в Facebook, обсудившего выборы акима сельского округа, обвинили в клевете. Однако состава правонарушения не нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о клевете в социальных сетях (ч.2 ст.73-3 КоАП) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Уральска.
Местное общественное объединение согласно уставу занимается вопросами наблюдения на выборах в Западно-Казахстанской области.
18 июля 2025 года после проведения выборов акима сельского округа руководитель МОО на своей странице в Facebook опубликовал пост, где изложил свое мнение о результатах судебного разбирательства по итогам выборов.
Под данным постом был оставлен комментарий: "Осындай мәнғұрттер, арсыздар, әділет іздейміздеп халықты тәуелсіздіктен айыратын. Жария деп бодандыққа жетелейді" ("Вот такие негодяи, бесстыдные люди под предлогом справедливости лишают народ независимости. Они ведут его к подчиненности через гласность").
"По мнению руководителя МОО, данный комментарий является оскорбительным, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию как руководителя, так и всех независимых наблюдателей объединения", - уточнили в суде.
В ходе проверки доводов заявителя провели судебную психолого-филологическую экспертизу. Она установила, что данный комментарий не является оскорбительным и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию членов МОО.
Суд, исследовав материалы дела, в том числе заключение экспертизы, производство по делу прекратил за отсутствием состава правонарушения. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее в Северо-Казахстанской области наказали местного жителя за видео в TikTok, содержащее нецензурную брань. Ему назначили штраф почти в 80 тыс. тенге по статье о мелком хулиганстве.
В Астане мужчина в прямом эфире в TikTok высказывал некорректное мнение в отношении другой нации, тем самым провоцировав конфликт на национальной почве. За это ему назначили лишение свободы.
Жительница области Абай потребовала у женщины, которой сдавала свою квартиру, публичных извинений и компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге за ложь о ней на видео, опубликованном в TikTok. Суд предпринял меры по примирению сторон.
