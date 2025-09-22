Спецназ привлекли к задержанию мужчины в Костанае, который маскировался под электрика
Опубликовано:
В Костанае задержали подозреваемого в серии краж: пропадали сумки с кошельками, а также деньги из касс. На видео попал один из эпизодов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в Костанае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж и одном случае грабежа. По данным следствия, он действовал в самых разных местах - от уличных остановок до торговых бутиков и даже проникал в квартиры, представляясь электриком.
Один из эпизодов произошел на остановке у центрального рынка.
"Пока пожилая женщина ожидала автобус и ненадолго оставила сумку на лавочке, злоумышленник похитил из нее кошелек. В другом случае мужчина зашел в один из бутиков ЦУМа и незаметно забрал деньги из кассы", - рассказали в ДП Костанайской области.
Аналогичным образом были похищены 94 тысячи тенге из кассы в овощном отделе магазина.
"Под видом электрика он проник в квартиру костанайской пенсионерки и, воспользовавшись моментом, открыто похитил из ее сумки 20 тысяч тенге. Также он забирал оставленные без присмотра сумки с кошельками в торговых точках", - добавили в ведомстве.
Общий ущерб, причиненный действиями подозреваемого, составил 775 тысяч тенге. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям за неоднократную кражу и грабеж.
Ранее полицейские задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии краж, совершенных в разных регионах Казахстана. Его подозревают в краже ювелирных изделий из бутика в одном из торговых центров Караганды, а также в кражах из мечетей.
В Алматы у обменного пункта у жителя города похитили денежные средства в размере 13 млн тенге. Полиция задержала подозреваемого.
В Акмолинской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в двух кражах за сутки. Из разных торговых точек оказались похищены три бутылки коньяка одной марки.
