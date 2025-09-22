Спецназ привлекли к задержанию мужчины в Костанае, который маскировался под электрика

В Костанае задержали подозреваемого в серии краж: пропадали сумки с кошельками, а также деньги из касс. На видео попал один из эпизодов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Костанае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж и одном случае грабежа. По данным следствия, он действовал в самых разных местах - от уличных остановок до торговых бутиков и даже проникал в квартиры, представляясь электриком.

Один из эпизодов произошел на остановке у центрального рынка.

"Пока пожилая женщина ожидала автобус и ненадолго оставила сумку на лавочке, злоумышленник похитил из нее кошелек. В другом случае мужчина зашел в один из бутиков ЦУМа и незаметно забрал деньги из кассы", - рассказали в ДП Костанайской области.

Аналогичным образом были похищены 94 тысячи тенге из кассы в овощном отделе магазина.

"Под видом электрика он проник в квартиру костанайской пенсионерки и, воспользовавшись моментом, открыто похитил из ее сумки 20 тысяч тенге. Также он забирал оставленные без присмотра сумки с кошельками в торговых точках", - добавили в ведомстве.

Общий ущерб, причиненный действиями подозреваемого, составил 775 тысяч тенге. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям за неоднократную кражу и грабеж.

