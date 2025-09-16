Хищения в нефтегазовой сфере в Мангистау: ключевым руководителям вынесли приговор

В Мангистауской области вынесли еще один приговор о хищениях в нефтегазовой сфере. На этот раз речь идет о руководстве ТОО "West Oil Software", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Мангистауской области в прошлом году провела проверки на предприятиях нефтегазовой сферы.

По результатам проверок в деятельности ТОО "West Oil Software" выявили нарушения в сфере материального обеспечения, начались досудебные расследования.

В рамках расследований задержали троих лиц, занимавших ключевые руководящие должности на предприятии. Всех их суд признал виновными и приговорил к различным видам наказания.

Так, один из руководителей предприятия судом признан виновным по факту хищения бюджетных средств и лишен свободы на 3 года и 2 месяца.

"В ходе рассмотрения судом уголовного дела по существу осужденными возмещен ущерб в размере 261 млн тенге", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.

Напомним, в прошлом году стало известно, что прокуратура Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований и Антикоррупционной службой провела проверки на пяти предприятиях нефтегазовой сферы в регионе. Тогда сообщалось, что в ТОО "West Oil Software" выявили факты выплат более 400 млн тенге заработной платы неработавшим лицам, а также необоснованного начисления заработной платы, в том числе близким родственникам руководства компании. В сентябре 2025 года суд уже вынес приговор в отношении руководителей ТОО "Oil Transport Corporation" за нарушения при приеме техники. В ходе рассмотрения судом уголовного дела по существу осужденные возместили более 250 млн тенге.

