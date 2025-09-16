"Пытали и заставляли целовать ноги": одну из подозреваемых отстранили от работы в акимате

Как выяснилось, одна из женщин, которых подозревают в издевательствах над 16-летней девочкой в Алматинской области, является сотрудницей сельского акимата. Ее отстранили от работы, передает NUR.KZ.

"С 2021 года работает в аппарате акима Масакского сельского округа оператором компьютерной техники. Должность не относится к госслужбе, является техническим персоналом. В настоящее время находится под стражей и временно отстранена от работы до решения суда", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматинской области.

Напомним, ранее председатель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари рассказала о шокирующем случае, произошедшем в Алматинской области. По данным общественницы, 16-летнюю девушку обманным путем похитили из дома и пытали две женщины 1996 года рождения.

"Женщины били девочку, прижигали сигаретами, топили в реке, совершали насильственные действия сексуального характера, заставляли целовать руки и ноги, все это снимали на видео. И требовали 3 млн тенге взамен на нераспространение этих видеоматериалов", - сообщила Дина Тансари.

В ДП Алматинской области заявили, что возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Обе подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование.

