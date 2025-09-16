"Должны доказывать, а не она оправдываться": адвокат блогеров Жанабыловых сделал заявление

Адвокат Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой заявил, что блогеры не должны оправдываться в суде, а по делу доказательства обязана предоставить прокуратура, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, адвокат блогеров Олег Чернов в суде высказался по делу своих подзащитных.

"Упор на то, чтобы выяснить о госоргане, какие имеются доказательства, которые свидетельствуют о том, что она (Эльмира Толегенова - прим. ред.) совершила административное правонарушение. Сегодня они должны доказывать, а не она оправдываться.

У нас есть документы, которые мы можем показать, но это будет неправильно, то есть мы будем оправдываться перед тем, что не доказано", - сказал Чернов.

Сама Толегенова в суде не стала отвечать на вопросы о том, сколько граждан являются участниками розыгрыша и сколько людей стало обладателями ценных подарков, назвав это коммерческой тайной.

Напомним, накануне представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса в суде по делу блогера Толегеновой заявил о необходимости переквалифицировать административное дело в уголовное.

Кроме того, в столичном суде вынесли постановление по делу блогера Ерболата Жанабылова - из административного оно переквалифицировано в уголовное.

Ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам. В горсуде Астаны сообщили о назначении судебного заседания по делу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.