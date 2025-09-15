jitsu gif
      Избиение пожилого отца в Туркестанской области: эксгумировано тело мужчины

      Расследование дела, связанного с избиением пожилого жителя Шардаринского района, продолжается в Туркестанской области. Была произведена эксгумация, также назначены экспертизы, передает МИА "Казинформ".

      В УОЗ региона сообщили, что мужчина скончался в ночь с 2 на 3 сентября.

      При жизни он находился под наблюдением врачей с диагнозами гипертензивная болезнь сердца и остеохондроз позвоночника.

      По словам медиков, мужчина не обращался за помощью по поводу телесных повреждений и жалоб не подавал.

      "Поскольку родственники вовремя не сообщили о факте смерти, медицинские работники не смогли выдать справку о констатации. На данный момент проведена эксгумация тела, экспертиза назначена. Итоговое заключение будет обнародовано дополнительно", - пояснили в управлении.

      Напомним, ранее в Сети появились информация и видео о том, что над пожилым мужчиной в Туркестанской области издевались сын и сноха, полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Отмечалось, что соседка тайно снимала шокирующие кадры на камеру, но в полицию при этом не обращалась. Она опубликовала видео лишь после смерти измученного аксакала.

      Тогда же стало известно, что "беспредельщик-сын" якобы служит в одной из местных мечетей.

      Однако главный имам Туркестанской области Ержан Толепов заявил, что распространяется ложная информация. Он пояснил, что мужчина не является сотрудником Духовного управления мусульман Казахстана.

      На днях стало известно, что в Туркестанской области завели уголовное дело не только в отношении мужчины, которого подозревают в избиении собственного отца, в результате которого он скончался, но и на сноху погибшего - жену подозреваемого.

