Уголовное дело возбудили после взрыва бутылки на футбольном поле в Павлодаре

После взрыва бутылки в Павлодаре возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 15 сентября на футбольном поле школы №37 во время урока физкультуры произошел инцидент с пластиковой бутылкой, в которую учащиеся 6 класса поместили бытовой растворитель и средство для очистки труб.

"В результате реакции вещество попало на школьников. Семеро детей получили ожоги и были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает", - уточнили в ведомстве.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Также поведение несовершеннолетних и их родителей будет рассмотрено на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения.

В ДП региона отметили, что обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Напомним, сегодня в 12:49 поступил вызов из павлодарской школы №37 на станцию скорой помощи. По информации медиков, у семи пострадавших детей диагностировали термические ожоги кистей рук, лица и глаз. Школьников госпитализировали в детскую областную больницу.

