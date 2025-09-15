"Мертвые души" получали деньги в музыкальной школе в области Ұлытау

В области Ұлытау вынесли приговор бухгалтеру за хищение бюджетных средств на сумму более 28 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Жезказганский городской суд признал бухгалтера детской музыкальной школы №2 отдела образования Сатпаева виновной в хищении бюджетных средств на сумму более 28 млн тенге.

"В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем доказано, что в период с 2024 по 2025 год она незаконно выплачивала себе завышенную заработную плату. Также выяснилось, что бухгалтер начисляла заработную плату лицам, фактически не работавшим в учреждении ("мертвым душам")", - рассказали в прокуратуре области Ұлытау.

Суд приговорил бухгалтера к лишению свободы на срок более 5 лет. Также ее лишили права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области бухгалтеров районной библиотеки подозревают в преступном сговоре для начисления зарплаты несуществующим лицам с 2023 и по 2025 годы. Государству был причинен ущерб на сумму 45,9 млн тенге. Дело направили в суд.

В Мангистауской области главного бухгалтера технического колледжа приговорили к лишению свободы на 5 лет за хищение бюджетных средств на сумму 243 млн тенге. Эти деньги предназначались для стипендий, командировок и налоговых обязательств.

