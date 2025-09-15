Казахстанка заплатила 23 млн тенге за помощь в финансовых вопросах и осталась ни с чем

Предпринимательница из Усть-Каменогорска лишилась 23 миллионов тенге, поверив в обещание помощи в финансовых вопросах и развитии бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась индивидуальный предприниматель, владеющая магазином в черте города.

Летом к ней пришла малознакомая женщина, пообещав помощь в финансовых вопросах и развитии бизнеса.

"Убедив предпринимательницу в достоверности своих слов и предоставив якобы бизнес-план, злоумышленница завладела ее доверием. В течение двух месяцев под разными предлогами, в том числе для оформления кредита, подозреваемая получила от потерпевшей 23 миллиона тенге. Кроме того, она брала деньги в долг под проценты, подписывая расписки", - рассказали в ДП региона.

Несмотря на обещания вернуть средства до конца августа, обязательства выполнены не были. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Ранее в Таразе рассмотрели дело о мошенничестве в особо крупном размере - на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Эти деньги потеряли местные предприниматели. Подсудимые занимались поставкой продукции из птичьего мяса из России в Казахстан. А предприниматель из Акмолинской области, надеясь получить прибыль в 140 тыс. долларов от инвестиций, лишился 11 млн тенге, часть из которых взял в долг. Он увидел рекламу инвестиций и оставил заявку, а потом получил ссылку на сайт якобы для обмена валюты.

