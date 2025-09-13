Казахстанец при задержании представился другим именем, но его затея провалилась

В Восточно-Казахстанской области задержан мужчина, который был объявлен в розыск после того, как исчез из поля зрения службы пробации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по региону.

Как рассказали в ДУИС по ВКО, мужчина был освобожден из колонии в середине июля. Ему заменили лишение свободы на ограничение, но он так и не явился в службу пробации Глубоковского района, чтобы встать на учет.

В конце августа Глубоковский районный суд объявил его в розыск.

Задержали беглеца в рамках ОПМ "Правопорядок", которое проходит с 12 по 14 сентября.

Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины. При задержании он попытался скрыть свою личность, назвавшись чужим именем. Однако его попытка провалилась - полицейские и сотрудники службы пробации оперативно установили, кто он на самом деле.

В ходе допроса в районном отделе полиции задержанный признался, что является тем самым разыскиваемым.

Сейчас сотрудники службы пробации собирают все необходимые материалы для передачи дела в суд. Мужчине теперь грозит возвращение за решетку, где он будет отбывать неотбытую часть наказания.

Ранее в ВКО задержали мотоциклиста, у которого была неотбытая судимость и электронный браслет, при этом он по ночам выезжал из дома, чтобы покататься со своей девушкой. Теперь ему грозит реальное лишение свободы. Осужденному осталось отбыть 4 месяца, которые он, может быть, проведет в колонии. А жительнице Петропавловска заменили ограничение свободы на лишение из-за ее поведения и образа жизни - женщина злоупотребляла алкоголем, посещала увеселительные заведения, не работала и отсутствовала дома.

