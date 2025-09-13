МВД: Задержан член ОПГ Камчыбека Кольбаева
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Департаментом криминальной полиции МВД РК в пригороде Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находящийся в межгосударственном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомстве, мужчина подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году.
По данным МВД Кыргызской Республики, задержанный являлся активным членом ОПГ Камчыбека Кольбаева.
В целом с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц.
Так, в Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, сумма ущерба составляет более 160 млн тенге.
Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников. В столичном аэропорту задержан гражданин России, который разыскивался с 2013 года МВД Республики Молдова за похищение и вымогательство у гражданина указанной страны 150 тысяч долларов США.
Добавим, что Камчыбек (Камчи) Кольбаев родился 3 августа 1974 года в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Он был лидером организованной преступности Кыргызстана, первым "вором в законе" в стране.
4 октября 2023 года в Бишкеке сотрудники ГКНБ Кыргызстана пытались задержать криминального авторитета Камчи Кольбаева. При попытке вооруженного сопротивления он был убит.
В отношении него были возбуждены уголовные дела за создание организованной преступной группы, незаконный оборот оружия, а также покушение на убийство.
Кроме того, Камчи Кольбаев подозревался в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности, так как преступление было совершено в 2007-2009 годах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2285784-mvd-zaderzhan-chlen-opg-kamchybeka-kolbaeva/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах