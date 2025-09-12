"Заявили о мошенничестве": следственные действия проводят в отношении сотрудника прокуратуры в Павлодаре

ДКНБ и СБ проводят следственные действия в отношении сотрудника прокуратуры в Павлодаре после заявления местного жителя, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия по заявлению жителя Павлодара о факте мошенничества, совершенного сотрудником прокуратуры области", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Иные сведения в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в аэропорту Алматы по прилете из Астаны был задержан прокурор Актау Ерболат Абдиров. В прокуратуре Мангистауской области сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры. Позже стало известно, что суд не усмотрел в действиях задержанного в Алматы прокурора Актау нарушения закона. Разъяснение по этому поводу также дал Мангистауский областной суд. Однако главный транспортный прокурор Алматы не согласен с решением суда города Актау о прекращении дела в отношении прокурора Актау.

