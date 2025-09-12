"Формально подошел к работе": полицейского наказали в Алматинской области

Суд в ходе рассмотрения административного дела указал на то, что полицейский формально подошел к исполнению своих обязанностей и проявил халатность. В связи с чем вынес частное постановление, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в Балхашском районном суде рассмотрено административное дело по ч.3 ст.200 КоАП РК.

Установлено, что мужчина в вечернее время (около 23:10) в магазине, расположенном в селе Баканас, продал алкоголь с содержанием этилового спирта более 30%.

При этом он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Правонарушитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и выразил готовность оплатить административный штраф.

При вынесении постановления суд учел характер правонарушения, личность нарушителя, его имущественное положение, а также признание вины как смягчающее обстоятельство. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Постановлением суда мужчина признан виновным по ч.3 ст.200 КоАП РК и подвергнут административному штрафу в размере 39 320 тенге. Также приостановлено действие лицензии на соответствующий вид деятельности сроком на 1 месяц.

"В ходе рассмотрения дела выявлены процессуальные нарушения со стороны инспектора Балхашского районного управления полиции, оформившего материал по делу. Установлено, что инспектор формально подошел к исполнению своих обязанностей, проявил халатность и не соблюдал требования закона.

В связи с этим суд вынес частное постановление, направленное в Департамент полиции Алматинской области для принятия соответствующих мер. Согласно поступившему ответу, в отношении указанного сотрудника применена мера дисциплинарного взыскания в виде замечания", - рассказали в суде.

Постановление и частное постановление суда вступили в законную силу.

Добавим, что согласно ч.3 ст.200 КоАП РК розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов: с 23 до 8 часов следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня, влечет штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства - в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП, с приостановлением действия лицензии.

