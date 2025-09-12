jitsu gif
    Происшествия
      Майор полиции хотел сбежать от патруля в Уральске и оказался в суде

      Опубликовано:

      Сотрудник полиции садится в патрульный автомобиль
      Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Уральске перед судом предстал майор полиции - его обвинили в пьяном вождении служебного автомобиля и попытке скрыться от патруля, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, постановление по делу вынес специализированный суд по административным правонарушениям Уральска.

      "Фигурантом стал майор полиции, сотрудник управления полиции Уральска. Он был остановлен патрулем: инспекторы зафиксировали, что офицер находился за рулем служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Более того, по данным полиции, он, попытался скрыться с места, не выполнив законного требования об остановке", - рассказали в суде.

      Суд установил вину майора полиции по двум статьям: за управление авто в состоянии опьянения (ч.1 ст.608 КоАП РК) и невыполнение требования сотрудников полиции об остановке (ч.1 ст.613 КоАП РК).

      В результате суд вынес решение лишить майора полиции права управления транспортными средствами на 7 лет. Также офицеру назначили штраф в размере 157 280 тенге.

      Материалы дела суд постановил направить в Департамент полиции ЗКО для решения вопроса о дисциплинарной ответственности.

      "В силу положений статьи 32 КоАП к сотрудникам полиции не может применяться административный арест, поэтому мера наказания ограничилась штрафом и лишением прав", - пояснили в суде.

      Суд подчеркнул, что доводы полицейского о том, что он не управлял машиной, признаны несостоятельными.

      "Этот случай еще раз поднимает острый вопрос о том, что перед законом все равны - в том числе и сотрудники полиции, от которых общество ждет примерного поведения", - отметили в суде.

      Постановление суда пока не вступило в законную силу.

      Ранее в Алматы начали служебную проверку из-за полицейского, которого обвинили в том, что он забрал цветы у пожилой женщины и уехал на служебной машине. При этом в полиции отметили, что на данном участке неоднократно фиксировали факты стихийной торговли.

      Также полицейских наказали за предложение подвезти 17-летнюю девушку в Алматинской области. Как сообщили в ДП региона, стражи порядка допустили нарушение этических норм. По результатам проверки одного сотрудника уволили из органов внутренних дел, другого освободили от занимаемой должности.

