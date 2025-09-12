Посетители кафе подрались с охранниками в Экибастузе
Опубликовано:
В Экибастузе произошла потасовка между посетителями заведения и сотрудниками охранной организации. Несколько человек задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
"По предварительным данным, конфликт произошел между посетителями и сотрудниками охранной организации", - рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области.
Всех участников конфликта установили и доставили в управление полиции. Пять человек водворили в ИВС.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Действиям каждого участника будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.
