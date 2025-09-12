Посетители кафе подрались с охранниками в Экибастузе

В Экибастузе произошла потасовка между посетителями заведения и сотрудниками охранной организации. Несколько человек задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

"По предварительным данным, конфликт произошел между посетителями и сотрудниками охранной организации", - рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области.

Всех участников конфликта установили и доставили в управление полиции. Пять человек водворили в ИВС.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Действиям каждого участника будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Алматы полиция предотвратила массовую драку молодежи около озера Сайран. У одного из участников конфликта нашли макет, внешне схожий с автоматом Калашникова, но не представляющий опасности для окружающих. В Актау произошла массовая драка, в ходе которой сразу двое мужчин получили ножевые ранения. Их доставили в больницу, а подозреваемого задержали. В Атырау дети в возрасте 6-8 лет устроили ожесточенную драку во дворе. За это их доставили в полицию вместе с родителями, которых привлекут к административной ответственности.

