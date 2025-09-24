"Все тело в гематомах": казахстанец приехал в соседнее село за невестой и погиб через три месяца

В Туркестанской области 30-летний мужчина погиб после того, как приехал в соседнее село к своей невесте. В его смерти обвиняют нескольких человек, сообщает телеканал Otyrar.

По данным телеканала, в Туркестанской области 30-летний мужчина приехал в соседнее село к своей невесте, где на него напали несколько парней.

Родные 30-летнего Азиза Куралбаева из села Конырат уже год добиваются наказания виновных. По их словам, Азиза избили за то, что он приехал к своей невесте. Они заявляют, что от полученных травм мужчина впал в кому и умер через три месяца.

Трагедия произошла 11 ноября 2024 года. На следующий день родные нашли Азиза в районной больнице - тело мужчины, по их словам, было изуродовано.

"Когда я вошел в палату, я его не узнал. Все тело было в гематомах, лицо распухло, вокруг глаз сгустки крови. Правая часть грудной клетки почернела - похоже, его били ногами. А на руке был ожог от сигареты", - рассказал брат погибшего Алмир Куралбаев.

По словам родственников, в избиении участвовали шестеро человек. Однако на скамье подсудимых оказались только четверо. Двоих следствие перевело в статус свидетелей. Семья погибшего считает это несправедливым.

"Шестеро парней увезли Азиза за село и жестоко избили. Это было зимой - они облили его холодной водой, влили в рот алкоголь, а один даже прижег руку сигаретой. Когда он потерял сознание, его просто выбросили на окраине села", - заявила невестка погибшего Молдир Уенбаева.

Уголовное дело рассматривается в Жетысайском районном суде. Судебные прения завершены, приговор пока не вынесен.

"К ответственности привлечены четыре человека. Двое обвиняются по статье "Групповое хулиганство", еще двоим предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Судья удалился в совещательную комнату", - сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

