Шесть лет в бегах: казахстанца задержали в Грузии

В Грузии задержали мужчину, которого подозревают в даче взятке должностному лицу в Казахстане. Он находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале МВД сообщили, что в грузинском городе Рустави по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК РК (дача взятки должностному лицу).

"По данным следствия, в 2019 году подозреваемый передал взятку в размере 400 долларов США сотруднику правоохранительных органов с целью избежать уголовную ответственность", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ранее в рамках проверки деятельности одного из массажных салонов, принадлежащего подозреваемому, было установлено, что под видом предоставления массажных услуг осуществлялась незаконная деятельность по оказанию интимных услуг.

В настоящее время задержанный помещен под стражу на территории Грузии.

Напомним, ранее в городе Бар в Черногории задержали двоих граждан Казахстана, которые находились в международном розыске. Их подозревают в совершении тяжких преступлений.

До этого в Грузии был задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.

