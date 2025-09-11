Шесть лет в бегах: казахстанца задержали в Грузии
Опубликовано:
В Грузии задержали мужчину, которого подозревают в даче взятке должностному лицу в Казахстане. Он находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
На медиапортале МВД сообщили, что в грузинском городе Рустави по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК РК (дача взятки должностному лицу).
"По данным следствия, в 2019 году подозреваемый передал взятку в размере 400 долларов США сотруднику правоохранительных органов с целью избежать уголовную ответственность", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что ранее в рамках проверки деятельности одного из массажных салонов, принадлежащего подозреваемому, было установлено, что под видом предоставления массажных услуг осуществлялась незаконная деятельность по оказанию интимных услуг.
В настоящее время задержанный помещен под стражу на территории Грузии.
Напомним, ранее в городе Бар в Черногории задержали двоих граждан Казахстана, которые находились в международном розыске. Их подозревают в совершении тяжких преступлений.
До этого в Грузии был задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2284986-vladelca-massazhnogo-salona-podozrevayut-v-dache-vzyatki-v-kazahstane-ego-zaderzhali-v-gruzii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах