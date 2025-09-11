Полиция нашла подростка, раскладывавшего кирпичи на крышах в Караганде

В Караганде установили подростка, которого подозревают в том, что он раскладывал кирпичи на крышах многоэтажных домов - парня поставили на учет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что подозреваемым оказался 15-летний житель города. Вместе с законным представителем его доставили в отдел полиции.

"С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он поставлен на внутришкольный учет. В отношении законного представителя возбуждено административное производство по статье "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Материалы дела направляются в суд", - рассказали в правоохранительных органах.

Полиция напоминает, что подобные выходки недопустимы и будут жестко пресекаться. Любые действия, создающие угрозу безопасности граждан, повлекут незамедлительное установление нарушителей и привлечение их к ответственности.

Напомним, пару дней назад жителей Караганды напугали сообщения о разложенных кирпичах на краю крыш. В "опасной игре" подозревали местного подростка, которого разыскивала полиция.

До этого мы писали, что в Мангистауской области подростка подозревают в угоне грузовика, принадлежащего его родителям, и наезде на 14-летнюю девочку. В Сети появились кадры произошедшего. В отношении родителей школьника возбудили два дела - административное и уголовное.

