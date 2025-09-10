jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Жительница Усть-Каменогорска сбежала с места убийства, потрогав тело, и получила срок

      Опубликовано:

      Место преступления
      Место преступления. Иллюстративное фото: Joos Mind/Getty Images

      Жителя Усть-Каменогорска осудили за убийство и поджог квартиры после преступления, а его знакомую - за недонесение о произошедшем, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело рассмотрели с участием присяжных заседателей в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО.

      Местного жителя обвиняли по трем уголовным статьям: в убийстве (ч.1 ст.99), умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, причинившем крупный ущерб (п.1, 5 ч.2 ст.202), и мелком хищении (ч.1 ст.187 УК).

      Также на скамье подсудимых оказалась женщина, обвиняемая в недонесении об особо тяжком преступлении (ст.434 УК).

      Инцидент произошел 21 апреля 2025 года в квартире убитого в Усть-Каменогорске.

      "Подсудимый на почве алкогольного опьянения во время словесного конфликта с последним со значительной силой нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки потерпевшего, который от полученных ножевых ранений скончался на месте", - установил суд.

      По материалам дела, после совершения убийства обвиняемый, находясь в указанной квартире, разбудил подсудимую - свою знакомую. Следствие установило, что он сообщил ей, что убил потерпевшего.

      "Женщина увидела мертвого потерпевшего, лежавшего на полу, при этом она потрогала его руками и убедилась, что он мертв. После этого она скрылась с места совершения преступления и не сообщила в правоохранительные органы о совершенном подсудимым особо тяжком преступлении, то есть об убийстве", - рассказали в суде.

      По сведениям стороны обвинения, подсудимый взял из кармана убитого ключи и совершил кражу телевизора из данной квартиры, который продал третьим лицам и на вырученные деньги купил себе спиртное.

      Суд установил ,что после распития спиртного обвиняемый, вернувшись в квартиру потерпевшего, поджег ее и, закрыв дверь, скрылся с места совершения преступления.

      Прибывшие пожарные взломали дверь горевшей квартиры, потушили огонь и из квартиры извлекли тело мужчины с ножевыми ранениями.

      Прокурор просил назначить обвиняемому в убийстве окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы, его знакомой - в виде 4 лет лишения свободы, а с применением акта амнистии срок наказания ей сократить на 2 года 6 месяцев.

      Подсудимый вину в совершении кражи, убийства и поджога квартиры не признал. Казахстанка свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

      В ходе рассмотрения дела присяжные заседатели до вынесения вердикта изучили доказательства, представленные как стороной обвинения, так и защиты.

      Виновность подсудимых подтверждалась показаниями свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения, видеозаписями следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями проведенных по делу экспертиз и материалами дела.

      Вердиктом присяжных заседателей мужчина был признан виновным по всем трем уголовным статьям.

      По совокупности уголовных правонарушений ему окончательно определили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

      Гражданский иск матери погибшего о взыскании морального вреда суд удовлетворил в полном объеме.

      Женщину признали виновной в недонесении о преступлении. В отношении нее применили Закон "Об амнистии" - срок основного наказания сократили на одну третью часть. Окончательно казахстанке назначили 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

      Приговор пока не вступил в законную силу.

      Напомним, в апреле этого года в одной из квартир Усть-Каменогорска после ликвидации пожара на месте происшествия обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали.

      В Жезказгане местного жителя на 9 лет лишили свободы за убийство знакомого, с которым они вместе распивали алкоголь. К смерти привел один удар кухонным ножом с деревянной рукояткой в область шеи. Также осужденный должен выплатить почти 7 млн тенге для возмещения морального вреда и материального ущерба.

