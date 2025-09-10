Договор с компанией из Англии на 50 млн долларов привел к штрафу в 25 млн тенге в Таразе
Опубликовано:
В Таразе ТОО оштрафовали на сумму свыше 25,2 млн тенге за нарушение валютного законодательства по договору с компанией из Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении ТОО, привлеченного к ответственности по ст.251 КоАП за невыполнение требований по репатриации валюты, рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Тараза.
В 2016 году ТОО заключило валютный договор с компанией из Великобритании на сумму 50 млн долларов США.
"В рамках поставок товаров на 768 тыс. долларов нерезидент исполнил обязательства лишь частично, перечислив в 2020 году 420 тыс. долларов. Оставшаяся сумма на счета в уполномоченных банках зачислена не была, что является нарушением сроков репатриации", - установил суд.
В суде представитель компании подтвердил обстоятельства правонарушения.
Вина ТОО доказывалась протоколом, материалами проверки, дополнительными соглашениями, квитанциями о переводе денег, уведомлением об истечении срока репатриации и иными материалами дела.
Санкцией ст.251 КоАП предусмотрен штраф в размере 20% от суммы незачисленной национальной и (или) иностранной валюты.
С учетом того, что правонарушение совершено впервые, суд снизил размер штрафа на 30%.
Постановлением суда ТОО признали виновным. На него наложен штраф в размере более 25,2 млн тенге. Постановление вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что прокуратура Алматинской области выявила нарушения валютного законодательства на 2 млн долларов США. В результате ТОО оштрафовали на 239 млн тенге за фактический вывод средств из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств.
В Таразе суд оштрафовал ТОО на 6 млн тенге за нарушение валютного законодательства. Компания заплатила 80 тыс. евро за товар английской фирме. Впоследствии обязательства иностранного партнера перешли испанской компании. Однако товар в Казахстан так и не поступил.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2284638-dogovor-s-kompaniey-iz-anglii-na-50-mln-dollarov-privel-k-shtrafu-v-25-mln-tenge-v-taraze/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах