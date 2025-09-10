Казахстанцев предостерегли от экскурсионных полетов на частных самолетах после ряда трагедий

Авиационная администрация Казахстана выявила ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

По данным Комитета гражданской авиации, в последнее время участились факты авиационных инцидентов с участием легкомоторных воздушных судов, поэтому состоялись внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения.

"Проверено 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения, выявлен ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации. Эксплуатация 7-ми воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений", - сказано в сообщении.

Также в КГА рассказали о результатах рассмотрения обращений физических лиц о фактах незаконных полетов, а также мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях.

"В последнее время в Instagram, TikTok, Telegram участились рекламы "эксклюзивных", "обзорных", "экскурсионных" полетов на частных воздушных судах, при этом многие из них не имеют специальных разрешений.

Авиационная администрация Казахстана предупреждает, что эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования будут привлекаться к предусмотренной законами ответственности", - заявили в КГА.

Напомним, 17 августа Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229. В департаменте полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате ЧП погибли два человека.

В конце июня в департаменте полиции на транспорте МВД страны подтвердили гибель двух человек при падении самолета в Астане. Сообщалось, что погибли пилот и пассажир.

Ранее в Министерстве транспорта РК сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астана потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Тогда было известно о гибели двух членов экипажа. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.

