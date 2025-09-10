Водитель лимузина выбросил платье казахстанки в туалет

В Темиртау девушка во время свадьбы забыла в лимузине свой наряд в чехле, а потом узнала от водителя, что он его выбросил в туалет. Девушка обратилась в полицию с заявлением, передает NUR.KZ.

Девушка рассказала в Threads, что в Темиртау бронировали лимузин на свадьбу, где она была подружкой невесты. В суете она забыла в машине свой второй наряд в чехле, а когда через час написала водителю, разговор закончился скандалом.

"Я позвонила водителю, у которого осталось мое платье. Он возвращать его отказался, послал меня в грубой форме и заявил, что свое платье я найду теперь только на помойке. Его отказ вернуть вещь = противоправное удержание. Это уже не просто нашел - не вернул, а прямая квалификация как присвоение или хищение чужого имущества", - заявила девушка в своем посте.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

В ведомстве рассказали, что 26-летняя жительница города обратилась в полицию с заявлением о том, что водитель лимузина умышленно выбросил ее личные вещи в туалет после того, как она оставила их в салоне автомобиля.

"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено административное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - рассказали в ДП региона.

Материалы собираются направить в суд. Санкция статьи предусматривает административный арест сроком до 20 суток.

Ранее в Сети появилась информация о нападении на таксиста в Шымкенте. Пассажирка осталась недовольна местом, куда ее привез водитель, из-за того, что ей было тяжело идти на каблуках. В полиции уточнили, что стороны конфликта претензий и жалоб друг к другу не имеют и пришли к примирению.

А в Жамбылской области оскорбления пассажирки по WhatsApp обернулись уголовным делом для таксиста. Указывая на то, что своими сообщениями он оскорбил ее честь и достоинство в неприличной форме, потерпевшая обратилась в суд. Конфликт закончился примирением.

