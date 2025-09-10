Хищения в системе "Казатомпрома": экс-председатель правления вернул деньги
В Алматинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО "Волковгеология" - основного предприятия системы АО "НАК "Казатомпром" по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
По информации официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, бывший председатель правления Д.Н. Молдаши якобы организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения.
"В документации отражалась приемка запасных частей от ТОО "Казбурмаш СК", которые в действительности не поставлялись.
На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге", - заявили в ведомстве.
Здесь отметили, что затем указанные денежные средства были незаконно присвоены.
По данным АФМ, в ходе следствия подозреваемым причиненный материальный ущерб возмещен полностью.
Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.
Ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от 3 до 7 лет директор филиала АО Борашев А.М., а также руководитель ТОО "Казбурмаш СК" Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж.
Как указывается на официальном сайте компании, АО "Волковгеология" является основным предприятием системы АО "НАК "Казатомпром" по геологическому обеспечению всех направлений его деятельности и проведению технологического бурения для горно-подготовительных работ уранодобывающих предприятий компании.
В связи с необходимостью увеличения добычи урана методом подземного выщелачивания на предприятиях АО "НАК "Казатомпром" перед АО "Волковгеология" была поставлена задача по подготовке к эксплуатации новых участков урановых месторождений путем проведения больших объемов технологического бурения (сооружение технологических скважин). Эта работа успешно выполняется, что во многом способствует наращиванию добычи урана в Казахстане.
За свою 70-летнюю историю АО "Волковгеология" выявило более 40 месторождений урана и создало крупнейшую в мире минерально-сырьевую базу уранодобывающей промышленности Казахстана с суммарными запасами урана более 1,3 млн. тонн. Основу этой базы составляют 19 крупных и уникальных месторождений урана гидрогенного типа, выявленные АО "Волковгеология" в Южном Казахстане. Они пригодны для отработки высокорентабельным способом подземного выщелачивания.
