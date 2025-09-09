"Сделал замечание": жителю Алматы выбили глаз в ходе конфликта с самокатчиком

В Алматы задержали владельца самоката, которого подозревают в нанесении побоев другому мужчине. В ходе конфликта пострадавшему выбили глаз, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

В Telegram-канале Halyqstan опубликована информация, что в Алматы мужчина якобы лишился глаза после конфликта с мужчиной на самокате.

"Самокатчик выбил глаз мужчине, который сделал ему замечание из-за езды по тротуару. Это произошло в прошлую пятницу в Алмалинском районе города", - сказано в сообщении.

Корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела и привлечение виновного к ответственности", - заявили в ДП.

Напомним, накануне выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов. По его данным, с начала года зафиксировано свыше 22 тыс. ДТП.

А сенатор Марат Кожаев в кулуарах парламента прокомментировал ситуацию с нарушениями среди электросамокатчиков. По его словам, проблема в культуре вождения.

Также вчера в полиции Алматы прокомментировали информацию о массовом сборе самокатов.

