Родители прочитали переписку взрослого сына и забили тревогу в Алматы

В Алматы молодой человек ушел из дома с золотом и деньгами. Встревоженные родители увидели подозрительную переписку на компьютере и обратились в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиапортале ведомства, местные жители заметили пропажу своего 21-летнего сына, который прихватил с собой золотые изделия и денежные сбережения. Сам парень несколько часов не выходил на связь. Родители заметили переписку сына с неизвестными на его компьютере и незамедлительно обратились в полицию.

Сотрудники полиции установили местонахождение юноши и выяснили, что он уже находился под влиянием интернет-мошенников. По их указаниям он пошагово выполнял действия по переводу денег. Общая сумма, которой он мог лишиться, превысила 4 млн тенге. Благодаря своевременным действиям полицейских удалось сохранить сбережения семьи.

"Мошенники все чаще используют психологическое давление и обман, втягивая граждан в опасные схемы. Важно вовремя реагировать и обращаться в полицию при малейших подозрениях.

В данном случае мы оперативно установили местонахождение юноши и пресекли противоправные действия. Сейчас ведутся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к мошенничеству", - рассказал оперативный дежурный Управления полиции Алмалинского района Адилет Слямбаев.

Полиция Алматы призывает горожан быть внимательными и не доверять сомнительным онлайн-знакомым. При малейших подозрениях на мошенничество необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

Сегодня мы также писали, что житель Акмолинской области попался на уловки мошенников, несмотря на предупреждения полиции, и лишился 5 млн тенге, которые перевел на "безопасный" счет.

А в Астане женщину подозревают в присвоении 5 млн тенге под предлогом оказания финансовой помощи. Рассматривается ее причастность к десяткам таких эпизодов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.