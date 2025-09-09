Находка среди зарослей во время рыбалки подвела кызылординца под статью

Житель Кызылорды рыбачил на водохранилище, когда нашел в зарослях сверток из тетрадного листа. За эту находку мужчину приговорили к общественным работам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства рассмотрел суд №2 Кызылорды.

Выяснилось, что подсудимый вышел из дома и направился на рыбалку в сторону водохранилища.

"Во время рыбной ловли он среди зарослей обнаружил сверток из тетрадного листа, развернув его, увидел, что внутри находится наркотическое вещество, после чего положил сверток в карман", - установил суд.

В тот же день, когда мужчина возвращался пешком после рыбалки, его остановили сотрудники полиции и сообщили о проведении ОПМ "Карасора-2025".

Подсудимого спросили, имеются ли при нем запрещенные законом вещества, на что он ответил, что в кармане брюк находится сверток из тетрадного листа с наркотическим веществом.

Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом оказалась высушенная марихуана весом 1,22 гр.

Подсудимого признали виновным по ч.2 ст.296 УК РК. Ему назначили наказание в виде 80 часов общественных работ.

Ранее в Караганде у подростка изъяли посылку из Таиланда. В ней оказались 1,3 кг каннабиса. Оказалось, что получатель использовал несовершеннолетнего в качестве дропа. Затем он планировал распространять наркотики на территории города с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram. Мужчину поместили под стражу на 2 месяца.

А в Актобе задержали известного рэпера. Сам исполнитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре у него изъяли зип-пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это синтетическое наркотическое средство.

