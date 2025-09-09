Находка среди зарослей во время рыбалки подвела кызылординца под статью
Опубликовано:
Житель Кызылорды рыбачил на водохранилище, когда нашел в зарослях сверток из тетрадного листа. За эту находку мужчину приговорили к общественным работам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства рассмотрел суд №2 Кызылорды.
Выяснилось, что подсудимый вышел из дома и направился на рыбалку в сторону водохранилища.
"Во время рыбной ловли он среди зарослей обнаружил сверток из тетрадного листа, развернув его, увидел, что внутри находится наркотическое вещество, после чего положил сверток в карман", - установил суд.
В тот же день, когда мужчина возвращался пешком после рыбалки, его остановили сотрудники полиции и сообщили о проведении ОПМ "Карасора-2025".
Подсудимого спросили, имеются ли при нем запрещенные законом вещества, на что он ответил, что в кармане брюк находится сверток из тетрадного листа с наркотическим веществом.
Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом оказалась высушенная марихуана весом 1,22 гр.
Подсудимого признали виновным по ч.2 ст.296 УК РК. Ему назначили наказание в виде 80 часов общественных работ.
Ранее в Караганде у подростка изъяли посылку из Таиланда. В ней оказались 1,3 кг каннабиса. Оказалось, что получатель использовал несовершеннолетнего в качестве дропа. Затем он планировал распространять наркотики на территории города с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram. Мужчину поместили под стражу на 2 месяца.
А в Актобе задержали известного рэпера. Сам исполнитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре у него изъяли зип-пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это синтетическое наркотическое средство.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2284188-nahodka-sredi-zarosley-vo-vremya-rybalki-podvela-kyzylordinca-pod-statyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах