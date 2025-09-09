Страшное ДТП возле погранпоста в Костанайской области: водителя осудили за гибель 6 человек

Водителя микроавтобуса Ford Transit признали виновным в ДТП, унесшем жизни 6 пассажиров. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовном делам Костанайской области.

Жителя Алматинской области, находившегося за рулем автомобиля Ford Transit, обвинили в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение средней тяжести вреда здоровью человека (ч.4 ст.345 УК).

Суд установил, что 20 мая 2025 года на автомобильной дороге Алматы - Екатеринбург подсудимый управлял микроавтобусом Ford Transit, в котором находились 10 пассажиров.

"Двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортных средств, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с прицепом грузовой автомашины, стоявшей в колонне на полосе попутного движения в направлении пограничного пункта", - уточнили в суде.

В результате дорожно-транспортного происшествия шестеро пассажиров Ford Transit от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще четверых с различными травмами доставили в Карабалыкскую районную больницу.

Государственный обвинитель просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Водитель автомобиля Ford Transit полностью признал свою вину. Потерпевшие вопрос о наказании оставили на усмотрение суда.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, признали наличие малолетних детей и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу не установили.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также подсудимого лишили права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 20 мая на автодороге Алматы - Екатеринбург, примерно в двух километрах от пограничного поста "Кайрак", микроавтобус Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров-иностранцев, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Полиция начала досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК.

В августе этого года приговор по факту ДТП с летальным исходом вынесли в Караганде. Известному в городе бизнесмену назначили наказание в виде реального лишения свободы. Суд установил, что он разогнался на своем автомобиле Lexus LX570 почти до 150 км/ч, что и послужило причиной аварии.

