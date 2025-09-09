Казахстанцы заплатили 50 млн тенге за доставку авто из ОАЭ и остались ни с чем

В Актобе задержали местного жителя. Его подозревают в том, что он пообещал пригнать из ОАЭ автомобили по приемлемым ценам, но не сделал этого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские задержали 36-летнего жителя Актобе, подозреваемого в совершении мошеннических действий.

"Установлено, что мужчина создал в социальной сети страницу под названием "Автобан Дубай", через которую предлагал услуги по доставке автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов по приемлемым ценам. В результате преступных действий пострадали 7 граждан", - рассказали в МВД.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 50 млн тенге. По факту мошенничества начато досудебное расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Ранее группа казахстанцев обвинила поставщика автомобилей из Китая в мошенничестве после того, как купленные ими машины конфисковали судоисполнители. 16 автолюбителей из Алматы, Астаны и Шымкента поверили частнику и внесли первоначальный взнос, а машины оформляли в аренду с последующим выкупом. Оказалось, что автомобили были в залоге у банка, а люди остались без денег и машин.

Жительница Костанайской области предлагала товары из Китая по цене ниже рыночной. Она получала оплату, которую использовала не по назначению. Оказался не погашен ущерб в размере 5 млн тенге, причиненный преступлением. Женщину осудили за мошенничество и лишили свободы.

