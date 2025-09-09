"Раскладывал кирпичи на крышах, чтобы падали на людей": парня разыскивают в Караганде

Жителей Караганды напугали сообщения о разложенных кирпичах на краю крыш. В "опасной игре" подозревают местного подростка - теперь его разыскивает полиция, передает NUR.KZ.

Видео с камер наблюдения с заголовком "В Караганде мальчик раскладывает кирпичи на крышах, чтобы они падали на людей" опубликовал Instagram-паблик v_krg.

"Жители нескольких ЖК сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека. По словам очевидцев, он носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, взламывая замки на входах. Оказавшись наверху, подросток выставляет кирпичи на краю крыши так, чтобы они падали вниз на двор и тротуары. Подобные случаи зафиксированы уже в нескольких районах города", - говорится в посте.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видео, на котором неизвестный раскладывает кирпичи на крыше многоэтажного жилого дома.

В ведомстве отметили, что подобные действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.

По данному факту ведутся мероприятия по установлению личности нарушителя. После идентификации его родителей привлекут к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области подростка подозревают в угоне грузовика, принадлежащего его родителям, и наезде на 14-летнюю девочку. В Сети появились кадры произошедшего. В отношении родителей школьника возбудили два дела - административное и уголовное.

В Костанае сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которых подозревают в угоне автомобиля. В Сети опубликовали видео с погоней за нарушителями.

В Астане произошла драка подростков на территории кофейни. Причиной конфликта якобы стал неформальный внешний вид посетителей. Несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет и их родителей привлекли к ответственности.

