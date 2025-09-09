Не поделили дорогу - оказались под арестом: водителей наказали за драки в Астане
Опубликовано:
В прокуратуре Астаны напомнили, чем может обернуться конфликт на дороге - такие инциденты квалифицируются как мелкое хулиганство и влекут за собой арест, передает NUR.KZ.
По информации на официальном сайте прокуратуры Астаны, в суде рассмотрели дело по факту словесного конфликта между водителями, который произошел в мае на пересечении улиц Жумабаева и Айнакол. Тогда нарушители не поделили дорогу и перепалка переросла в драку в общественном месте.
"Постановлением суда за совершение мелкого хулиганства оба привлечены к административной ответственности в виде ареста сроком на 15 суток каждому", - сообщили в прокуратуре.
В другом случае на шоссе Коргалжын между двумя водителями произошел конфликт. В результате завязалась потасовка. Оба правонарушителя арестованы на 15 суток.
Прокуратура столицы обращает внимание, что мелкое хулиганство в общественных местах и подобные противоправные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут арест до 30 суток.
Напомним, недавно в Сети опубликовали видео конфликта двух водителей из Астаны возле столичного аэропорта. В полиции позже рассказали подробности произошедшего.
До этого в соцсетях появилось видео, на кадрах которого была зафиксирована драка между двумя водителями в Астане, позже в конфликт вмешалась женщина.
Также на одной из улиц Астаны перепалка водителей на проезжей части набрала обороты, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2284062-ne-podelili-dorogu-okazalis-pod-arestom-voditeley-nakazali-za-draki-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах