Не поделили дорогу - оказались под арестом: водителей наказали за драки в Астане

В прокуратуре Астаны напомнили, чем может обернуться конфликт на дороге - такие инциденты квалифицируются как мелкое хулиганство и влекут за собой арест, передает NUR.KZ.

По информации на официальном сайте прокуратуры Астаны, в суде рассмотрели дело по факту словесного конфликта между водителями, который произошел в мае на пересечении улиц Жумабаева и Айнакол. Тогда нарушители не поделили дорогу и перепалка переросла в драку в общественном месте.

"Постановлением суда за совершение мелкого хулиганства оба привлечены к административной ответственности в виде ареста сроком на 15 суток каждому", - сообщили в прокуратуре.

В другом случае на шоссе Коргалжын между двумя водителями произошел конфликт. В результате завязалась потасовка. Оба правонарушителя арестованы на 15 суток.

Прокуратура столицы обращает внимание, что мелкое хулиганство в общественных местах и подобные противоправные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут арест до 30 суток.

Напомним, недавно в Сети опубликовали видео конфликта двух водителей из Астаны возле столичного аэропорта. В полиции позже рассказали подробности произошедшего.

До этого в соцсетях появилось видео, на кадрах которого была зафиксирована драка между двумя водителями в Астане, позже в конфликт вмешалась женщина.

Также на одной из улиц Астаны перепалка водителей на проезжей части набрала обороты, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям.

