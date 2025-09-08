Миллионные хищения в нефтегазовой отрасли: приговор вынесли в Мангистау

В Мангистауской области вынесли приговор генеральному директору предприятия и двум подрядчикам по делу о многомиллионных хищениях в нефтегазовой отрасли, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по результатам проверок прокуратурой области в деятельности ТОО "Oil Transport Corporation" были выявлены нарушения при приемке техники.

В рамках расследования были задержаны трое лиц, включая руководителей предприятия и подрядной организации.

Всех их суд признал виновными и приговорил к различным мерам наказания.

Так, заместителя генерального директора предприятия осудили за злоупотребление должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Двух представителей подрядной организации приговорили к 2 годам ограничения свободы каждого.

В ходе рассмотрения судом уголовного дела по существу осужденные возместили более 250 млн тенге. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году стало известно, что прокуратура Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований и Антикоррупционной службой провела проверки на пяти предприятиях нефтегазовой сферы в регионе.

Тогда сообщалось, что должностные лица ТОО "ОйлТранспортКорпорейшн" (дочернее предприятие АО "НК "КазМунайГаз") приняли от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге.

