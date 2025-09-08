Как наказали женщину в хиджабе за погром на Арбате в Шымкенте

Женщине в хиджабе, которая разгромила общественный туалет в Шымкенте, назначили штраф почти в 80 тыс. тенге за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, административное дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента.

Инцидент произошел 4 сентября 2025 года около 19:40 на Арбате.

"В общественном месте пнула ногой стеклянную дверь, затем, зайдя внутрь, выбросила цветок на улицу, громко разговаривала, проявляла неуважение к окружающим, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан", - установил суд.

Вина правонарушителя подтверждалась материалами дела, в том числе ее объяснительной, протоколом об административном правонарушении и другими собранными по делу доказательствами.

В качестве смягчающего обстоятельства суд признал наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка, а отягчающих обстоятельств не установил.

Суд признал женщину виновной. Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП - 78 640 тенге.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, в Шымкенте на видео сняли, как женщина начала громить "новую городскую достопримечательность" - общественный туалет, выкидывая из него вещи. Ее вовремя остановили очевидцы, которые вызвали полицию. В конце видео, снятого камерой наблюдения, к женщине подошли двое полицейских.

Ранее пассажирка с помощью банки пива и камня разгромила машину таксиста в Шымкенте. Видео, на котором девушка разбила несколько окон в машине такси, завирусилось в соцсетях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.