Похищение ребенка в Талгаре: комитет по охране прав детей сделал заявление

Комитет по охране прав детей сделал заявление касательно похищения девочки в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время девочка найдена и доставлена в больницу для обследования. По поручению комитета по охране прав детей для оказания психологической помощи на место выехали сотрудники Центра психологической поддержки и оказывают помощь", - заявили в ведомстве.

Также на месте находится региональный уполномоченный по правам ребенка Алматинской области.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Талгаре произошло убийство и похищение ребенка. Как сообщили в МВД, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся.

Вскоре спецназ освободил похищенного ребенка и задержал подозреваемого. Также сотрудниками полиции было изъято оружие.

