Прокурора похвалили в Жезказгане

В Жезказгане вынесли приговор обвиняемым в незаконном хранении и перевозке 16 кг высушенной марихуаны. Гособвинителя по делу похвалили, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в 2025 году на территории области Ұлытау жители Жезказгана и Алматы группой лиц по предварительному сговору незаконно хранили и перевозили наркотические вещества в виде высушенной марихуаны в особо крупном размере.

По данному факту в отношении двух граждан ДКНБ по области Ұлытау провел следственные действия по п.1, 3 ч.3 ст.297 УК, по результатам которых уголовное дело направили в суд.

Приговором Жезказганского городского суда подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 и 9 лет.

По данному уголовному делу суд вынес частное постановление в адрес государственного обвинителя за безупречное поддержание государственного обвинения, а также за активное участие и проявление профессионализма.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Актобе задержали известного рэпера. Сам 31-летний исполнитель находился в состоянии наркотического опьянения, кроме того, у него нашли запрещенные вещества. Согласно заключению экспертизы, это синтетическое наркотическое средство.

А в Шымкенте вынесли приговор обвиняемому в покушении на незаконное изготовление психотропных веществ с целью их сбыта. Он хотел быстро обогатиться и для этого оборудовал лабораторию в бане на территории арендованного дома. Мужчину лишили свободы.

