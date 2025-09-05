Женщина в хиджабе разгромила "новую достопримечательность" Шымкента (видео)
Опубликовано:
В Шымкенте на видео сняли инцидент на пешеходной зоне по улице Байдибек би. Там женщина начала громить общественный туалет, выкидывая из него вещи, но ее вовремя остановили, передает NUR.KZ.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Kozachkov offside. На кадрах женщина в хиджабе выбросила из общественного туалета на улицу большое кашпо и комнатное растение. Ее вовремя остановили очевидцы, которые вызвали полицию.
В конце видео, снятого камерой наблюдения, можно заметить, как к женщине подошли двое полицейских.
"Странная женщина пыталась повредить имущество общественного туалета на Арбате, ставшего новой городской достопримечательностью. Женщину в итоге задержали, но что с ней будет дальше, пока непонятно. И тут возникает резонный вопрос - не представляет ли она опасность для окружающих? Вряд ли такое поведение можно назвать адекватным", - говорится в посте.
Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, женщину привлекли к ответственности за совершение мелкого хулиганства.
"Вместе с тем с ней проведена профилактическая беседа с разъяснением норм действующего законодательства и предупреждением о недопустимости впредь противоправного поведения", - отметили в ведомстве.
Летом пассажирка с помощью банки пива и камня разгромила машину таксиста в Шымкенте. Видео, на котором девушка разбила несколько окон в машине такси, завирусилось в соцсетях.
Позже стало известно, что жительница Шымкента избежала уголовной ответственности за этот поступок. Водитель и пассажирка примирились в суде, так как девушка возместила ущерб.
А жителя Астаны привлекли к административной ответственности после того, как он разгромил урны на одной из центральных улиц. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он повредил городское имущество.
