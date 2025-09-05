Продажа алкоголя, интим-услуги, мигранты: свыше тысячи нарушений выявили в одном из ЖК Алматы

В Алматы прокуроры проверили жилой комплекс "Манхэттен", установив более 1000 нарушений, среди которых незаконная продажа алкоголя и оказание интимных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

"По инициативе прокуратуры города Алматы в течение двух месяцев совместно с уполномоченными органами проведены комплексные рейдовые мероприятия в жилом комплексе "Манхэттен", известном неоднократными нарушениями общественного порядка", - сообщает ведомство.

В ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.

Проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:

120 фактов нарушения миграционного законодательства;

98 случаев нарушения общественного порядка;

114 фактов незаконной аренды;

22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;

567 нарушений правил дорожного движения;

7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.

Масштабная работа прокуратуры, полиции и государственных органов направлена на обеспечение безопасности граждан, улучшение правопорядка и повышение качества жизни жителей мегаполиса.

Напомним, ранее в августе рейд полиции в торговом центре Алматы закончился задержанием 39-ти человек.

Весной в Сети появилось видео, на котором мужчина в Алматы гуляет в подъезде с предметом, похожим на нож. Авторы ролика отметили что мужчина беспокоит соседей. На публикацию отреагировали в полиции.

До этого жалоба жительницы Алматы появилась в Сети - она заявила, что боится своего соседа, который якобы стучит в ее дверь и угрожает ей ножом. В полиции города прокомментировали инцидент.

