Продажа алкоголя, интим-услуги, мигранты: свыше тысячи нарушений выявили в одном из ЖК Алматы
Опубликовано:
В Алматы прокуроры проверили жилой комплекс "Манхэттен", установив более 1000 нарушений, среди которых незаконная продажа алкоголя и оказание интимных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
"По инициативе прокуратуры города Алматы в течение двух месяцев совместно с уполномоченными органами проведены комплексные рейдовые мероприятия в жилом комплексе "Манхэттен", известном неоднократными нарушениями общественного порядка", - сообщает ведомство.
В ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.
Проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:
- 120 фактов нарушения миграционного законодательства;
- 98 случаев нарушения общественного порядка;
- 114 фактов незаконной аренды;
- 22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;
- 567 нарушений правил дорожного движения;
- 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.
Масштабная работа прокуратуры, полиции и государственных органов направлена на обеспечение безопасности граждан, улучшение правопорядка и повышение качества жизни жителей мегаполиса.
Напомним, ранее в августе рейд полиции в торговом центре Алматы закончился задержанием 39-ти человек.
Весной в Сети появилось видео, на котором мужчина в Алматы гуляет в подъезде с предметом, похожим на нож. Авторы ролика отметили что мужчина беспокоит соседей. На публикацию отреагировали в полиции.
До этого жалоба жительницы Алматы появилась в Сети - она заявила, что боится своего соседа, который якобы стучит в ее дверь и угрожает ей ножом. В полиции города прокомментировали инцидент.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2282820-prodazha-alkogolya-intim-uslugi-migranty-svyshe-tysyachi-narusheniy-vyyavili-v-odnom-iz-zhk-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах