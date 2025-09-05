Почему не блокируют Telegram-каналы, через которые ищут наркокурьеров, рассказали в МВД

Зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Куандык Альжанов ответил на вопрос, почему не блокируют Telegram-каналы, через которые ищут наркокурьеров, передает NUR.KZ.

"Telegram-канал - это тоже один из способов, одно из видов СМИ. У нас открытое государство, поэтому блокировать - не знаю. Мы сейчас наладили контакты с владельцами Telegram, у нас есть меморандум подписанный. Конечно, эта работа началась, мы приступили и проводим ее каждодневно, системно, обмениваемся информацией", - говорит Куандык Альжанов во время брифинга в СЦК.

По его словам, проблема была и на других популярных в Казахстане интернет-площадках, где также распространялась информация о "наркосайтах". Однако, как отметил полицейский, с руководством площадок был подписан меморандум, который позволил свести проблему к нулю.

"У нас была большая проблема по Telegram, поэтому с ними мы будем работать и добиваться того, чтобы действительно противоправный контент был недоступен для нашей молодежи. Эту работу мы завершим, я думаю", - заключил спикер.

Напомним, ранее в Карагандинской области ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Изъято более 1 млн доз "синтетики" и около 6 тонн прекурсоров.

Еще мы писали, что прокуратурой Алматы расследуется дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере - в орбите уголовного преследования оказались должностные лица

В начале июня стало известно, что на ключевых трассах Карагандинской области выставили мобильные блокпосты. Усиление произошло в связи со стартом республиканской операции "Қарасора-2025".

